Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Nachwuchs bei den goldenen Löwenäffchen

SAT.1 GOLDFolge vom 21.05.2026
Nachwuchs bei den goldenen Löwenäffchen

Nachwuchs bei den goldenen LöwenäffchenJetzt kostenlos streamen

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 21.05.2026: Nachwuchs bei den goldenen Löwenäffchen

46 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6

Sensation im Loro Parque auf Teneriffa: Die hochbedrohten goldenen Löwenäffchen haben wichtigen Nachwuchs bekommen. Professor Dr. Lierz nimmt sich den flinken Tieren an. Im bergischen Land untersucht Dr. Herbert Dreesen Kater Dobby, der fünf Tage lang verschwunden war. Geht es dem Tier gut? Und Tierärztin Ilka Brummenbaum wird herausgefordert: Sie bekommt es bei einem Außeneinsatz mit drei frechen Eseln zu tun.

Alle verfügbaren Folgen