Komplikationen bei Operation an Katze SmidyJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 30.07.2026: Komplikationen bei Operation an Katze Smidy
46 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
In der Tierklinik Posthausen hat es Dr. Philipp Schmierer heute mit einem besonderen Fall zu tun: Hund Simba bekommt ein neues Sprunggelenk. Auf Sylt wirft Tierärztin Stephanie Petersen einen genauen Blick unter den Verband eines Pferdes, dem kürzlich ein Hufabszess entfernt wurde. Und bei Dr. Herbert Dreesen ist im Tiermobil Katze Smidy zu Gast. Was hat es mit den Knoten unter dem Bauch auf sich?
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1