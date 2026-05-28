Jagd auf Schneeeule CharlotteJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 28.05.2026: Jagd auf Schneeeule Charlotte
45 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Im Tierpark Kleve kümmert sich Tierarzt Martin Polotzek um ein zuletzt lebensgefährdetes Seidenäffchen. Kann er Besserungen feststellen? Auf Sylt muss Tierärztin Stephanie Petersen vor Sprechstundenbeginn noch ihrem humpelnden Hahn helfen, der ein großes Geschwür am Fuß hat. Und bei Dr. Herbert Dreesen im bergischen Land ist eine Familie mit Katze Luna zu Gast. Verläuft die Impfung reibungslos?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1