Zwei flinke Nager sorgen für ChaosJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 07.05.2026: Zwei flinke Nager sorgen für Chaos
46 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Ursachenforschung im Bergischem Land: Dr. Herbert Dreesen geht dem Gewichtsverlust und Hautausschlag bei Katze Puschel auf die Spur. Im Tierpark Kleve stellt sich Tierarzt Martin Polotzek der Frage: Welches Geschlecht hat der Erdmännchen-Nachwuchs? Und in Witten zeigt sich bei den Rennmäusen Keiko und Kasper nicht nur ihr starker Fluchtreflex, sondern sie haben auch einen schlimmen Infekt hinter sich. Kann Tierärztin Patrizia Marcol eine Besserung feststellen?
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1