Die Urlaubs-Docs

Ehrwald in Tirol: Schmerzen nach Sturz

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 26.01.2024
Ehrwald in Tirol: Schmerzen nach Sturz

Ehrwald in Tirol: Schmerzen nach SturzJetzt kostenlos streamen

Die Urlaubs-Docs

Folge 17: Ehrwald in Tirol: Schmerzen nach Sturz

23 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12

"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Urlaubs-Docs
SAT.1
Die Urlaubs-Docs

Die Urlaubs-Docs

Alle 2 Staffeln und Folgen