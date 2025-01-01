Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der deutsche Grillabend bei Sturmwaffel

Folge 8: Der deutsche Grillabend bei Sturmwaffel

63 Min.

In der letzten Episode von "Dinner Duell BBQ" setzt Sturmwaffel auf einen klassischen deutschen Grillabend, jedoch mit einem besonderen Twist. Er kombiniert traditionelle deutsche Grillgerichte mit modernen Elementen und überrascht seine Gäste mit einer musikalischen Einlage, die den Abend unvergesslich macht. Seine Mitstreiter Max, CrispyRob und Bernd Zehner erwartet ein BBQ, das bodenständig und gleichzeitig innovativ ist. Kann Sturmwaffel mit diesem Finale den Wettbewerb für sich entscheiden?

