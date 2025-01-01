Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Magisches BBQ bei CrispyRob

JoynStaffel 2Folge 4
Magisches BBQ bei CrispyRob

Magisches BBQ bei CrispyRobJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 4: Magisches BBQ bei CrispyRob

60 Min.

In Folge zwei von "Dinner Duell BBQ" entführt CrispyRob seine Gäste in eine Welt voller Magie und traditioneller Grillkunst. Mit einer uralten russischen BBQ-Technik zaubert er Gerichte, die überraschen und faszinieren. Diese Episode ist nicht nur ein kulinarischer, sondern auch ein kultureller Höhepunkt. Wie werden Max, Sturmwaffel und Bernd Zehner auf diese unerwartete Reise in CrispyRobs kulinarische Wurzeln reagieren? Die Bewertungen könnten diesmal ganz anders ausfallen als erwartet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen