Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Chaos am Grill mit Sturmwaffel

JoynStaffel 2Folge 7
Chaos am Grill mit Sturmwaffel

Chaos am Grill mit SturmwaffelJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 7: Chaos am Grill mit Sturmwaffel

45 Min.

In dieser Übungsfolge von "Dinner Duell BBQ" wird es chaotisch, als Sturmwaffel zusammen mit den SizzleBrothers den Grill anwirft. Ein technisches Problem mit einem der Geräte sorgt für unerwartete Komplikationen und stellt die Geduld der Grillmeister auf die Probe. Trotz des Durcheinanders zeigen Sturmwaffel und die SizzleBrothers, dass sie auch in schwierigen Situationen kreative Lösungen finden können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen