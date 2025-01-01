Zum Inhalt springenBarrierefrei
DINNER DUELL

Bernd testet neue Gefilde

Bernd testet neue Gefilde

40 Min.

Der gelernte Koch Bernd Zehner begibt sich auf ein neues Grillabenteuer. Mit einem innovativen Grill, den er erstmals ausprobiert, experimentiert er mit verschiedenen Techniken, um das perfekte BBQ zu zaubern. Seine Mitstreiter Max, Sturmwaffel und CrispyRob beobachten gespannt, wie Bernd sich an die ungewohnte Ausrüstung heranwagt. Wird er es schaffen, trotz der neuen Herausforderungen seine meisterhaften Fähigkeiten unter Beweis zu stellen?

