DINNER DUELL
Folge 6: Texanisches BBQ mit Max
53 Min.Ab 12
In der dritten Episode von "Dinner Duell BBQ" nimmt Max seine Gäste mit auf eine Reise ins Herz von Texas. Mit einem klassischen BBQ-Menü, das von saftigen Rippchen bis hin zu rauchigen Beilagen reicht, zielt er darauf ab, den Geschmack des Südens in die Herzen seiner Mitstreiter zu bringen. Max kombiniert traditionelle Techniken mit seiner persönlichen Note und schafft so ein BBQ-Erlebnis, das Sturmwaffel, CrispyRob und Bernd Zehner in Staunen versetzen soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG