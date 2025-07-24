Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Von Fine Dining bis Wohlfühlküche bei MAX

JoynStaffel 4Folge 2
Von Fine Dining bis Wohlfühlküche bei MAX

Von Fine Dining bis Wohlfühlküche bei MAXJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 2: Von Fine Dining bis Wohlfühlküche bei MAX

42 Min.Ab 6

Max lädt zur kulinarischen Tour durch Köln: Von Fine Dining bis Soul Food. In drei sehr unterschiedlichen, aber allesamt hochkarätigen Restaurants mitten im Herzen der Stadt sucht er seinen Favoriten. Zwischen modernen Klassikern, bekannten Gesichtern und vertrauter Atmosphäre wird geschmeckt, verglichen und entschieden: Wer darf für ihn ins Rennen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen