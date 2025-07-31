DINNER DUELL
Folge 4: Sturmwaffel geht neue Wege
34 Min.Ab 6
Sturmwaffel bleibt seinen Wurzeln treu und startet in Mönchengladbach, doch diesmal wagt er auch neue Wege. Vom traditionellen Brauhaus bis zur alpinen Küche ist alles dabei. Drei starke Kandidaten, ein Ziel: das perfekte Restaurant für sein Dinner Duell.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG