Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Das große Finale im Banktresor

JoynStaffel 4Folge 9
Das große Finale im Banktresor

Das große Finale im BanktresorJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 9: Das große Finale im Banktresor

50 Min.Ab 6

Finale bei Sturmwaffel - und was für ein Abschluss! Die Vier speisen in einem echten Banktresor, das Setting spektakulär, die Erwartungen hoch. Hat Sturmis Restaurantwahl den Nerv getroffen? Sein Signature Dish sorgt für Gesprächsstoff - und am Ende steht fest: Wer holt sich den Sieg in dieser besonderen vierten Staffel?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen