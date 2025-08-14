Das große Finale im BanktresorJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 9: Das große Finale im Banktresor
50 Min.Ab 6
Finale bei Sturmwaffel - und was für ein Abschluss! Die Vier speisen in einem echten Banktresor, das Setting spektakulär, die Erwartungen hoch. Hat Sturmis Restaurantwahl den Nerv getroffen? Sein Signature Dish sorgt für Gesprächsstoff - und am Ende steht fest: Wer holt sich den Sieg in dieser besonderen vierten Staffel?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG