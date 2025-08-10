Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf hoher See mit CrispyRob

JoynStaffel 4Folge 8
Folge 8: Auf hoher See mit CrispyRob

41 Min.Ab 6

CrispyRob lädt zum Dinner auf einem Boot - und bringt frischen Wind ins Duell. Zwischen Wellen, Wind und feiner Küche stellt sich die Frage: War seine Wahl die richtige? Welches Gericht ist sein Signature Dish - und trifft es den Geschmack der anderen? Ein Abend mit Aussicht, Überraschungen und ganzeigener Atmosphäre.

