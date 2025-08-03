Bernd kocht über den Wolken FrankfurtsJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 5: Bernd kocht über den Wolken Frankfurts
44 Min.Ab 6
Hoch hinaus mit Bernd: In den Wolkenkratzern Frankfurts setzt er alles auf ein Restaurant, was noch nicht jeder kennt. Doch kommt sein Signature Dish wirklich an? Zwischen spontanen Entscheidungen, großer Geste und viel Herz wird schnell klar - bei diesem Dinner geht's um mehr als nur Geschmack.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG