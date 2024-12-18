Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Alternative Energien
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche meint, alternative Energie ist einfach - man kann den Strom selbst machen, zum Beispiel Windenergie: Mit der Eigenhitze kann man einen Propeller auf dem Kopf betreiben. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 20. März 2011.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004