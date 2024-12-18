Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 15Folge 1vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche meint, alternative Energie ist einfach - man kann den Strom selbst machen, zum Beispiel Windenergie: Mit der Eigenhitze kann man einen Propeller auf dem Kopf betreiben. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 20. März 2011.

