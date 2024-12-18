Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Dortmund ist Meister
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dortmund ist Meister geworden und deshalb muss die Geschichte der Blindenbinde umgeschrieben werden. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 01. Mai 2011
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004