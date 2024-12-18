Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Bürgermeister-Wahl / Zu Gast: Olaf Scholz.

Staffel 15Folge 8vom 18.12.2024
Bürgermeister-Wahl / Zu Gast: Olaf Scholz.

Bürgermeister-Wahl / Zu Gast: Olaf Scholz.Jetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 8: Bürgermeister-Wahl / Zu Gast: Olaf Scholz.

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche singt „Taken by a ranger“ als er reinkommt und klimpert mit den Bierflaschen in seiner Tüte dazu. Lena ist beim gestrigen „European Song Contest“ aber nur Zehnte geworden. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 08. Mai 2011.

