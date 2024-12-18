Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Fußballspiel-Abbruch
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche kann es gar nicht fassen: Das Spiel Pauli gegen Schalke wurde in der 87. Minute abgebrochen, weil ein Pauli-Fan mit einem Bierbecher am Hinterkopf getroffen hat. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 03. April 2011.
