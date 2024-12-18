Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Zeiglers Sendung / Zu Gast: Arnd Zeigler

DittscheStaffel 16Folge 1vom 18.12.2024
Zeiglers Sendung / Zu Gast: Arnd Zeigler

Zeiglers Sendung / Zu Gast: Arnd ZeiglerJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Zeiglers Sendung / Zu Gast: Arnd Zeigler

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Wer ist denn da in der Küche der Eppendorfer Grillstation? Das Fernsehen? Arnd Zeigler bereitet sich darauf vor, aus der Imbissküche seine Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ zu senden. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 30.Okt 2011.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen