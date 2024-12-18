Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Advent-Sturm
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Advent, Advent kein Lichtlein brennt, weil es ja so stürmisch ist. Aber woher kommt denn der ganze Dreck und was ist das für eine Schublade? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 27. Nov 2011.
