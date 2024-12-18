Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Auf der Flucht
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat die Gartenmöbel von Nachbar Sandro Frittsche aus dessen Keller geklaut und ist auf der Flucht. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 20. Nov 2011.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004