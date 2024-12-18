Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 16Folge 6vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Gestern war der große Rücktritt von Fernseh-Titan Thomas Gottschalk. Dittsche hatte nicht damit gerechnet, aber er musste weinen. Dittsche ist eine Sendung des WDR.

