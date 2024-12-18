Mono Fug Amon ist gestorbenJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 11: Mono Fug Amon ist gestorben
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der Japaner Momofuku Ando ist gestorben. Er war der Erfinder der Fertignudel und ist mit 96 einem Herzinfarkt erlegen. Gast: Knut Hartmann.
