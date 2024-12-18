Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Klitschkos Boxkampf
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist müde, weil er heute Nacht angerufen wurde. Von Klitschko, der hatte nämlich zusammen mit der Bild-Zeitung eine Weck-Aktion gestartet. Zu Gast: Knut Hartmann.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004