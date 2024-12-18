Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Uwe Seelers Geburtstag

DittscheStaffel 6Folge 3vom 18.12.2024
Uwe Seelers GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Folge 3: Uwe Seelers Geburtstag

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! In Japan ist ein Delfin mit vier Brustflossen aufgefunden worden. Dittsche hat gelesen, dass das darauf hinweist, dass der Delfin früher an Land lebte. Zu Gast: Gerd Wetegrove.

