Dittsches Malheur / Zu Gast: Bela B.Jetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Dittsches Malheur / Zu Gast: Bela B.
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! „Die Ärzte“-Schlagzeuger Bela B. betritt den Imbiss und möchte bei Ingo ein Buffet für 30 bis 40 Personen vorbestellen um damit einen Freund zu überraschen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004