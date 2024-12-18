Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Wärmebildkamera
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat renoviert. Im Keller der Kargers hat er abgelaufene Packungen Kleister gefunden und damit seine Wohnung neu tapeziert. Zu Gast ist Peter Merz.
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004