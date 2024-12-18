Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Weltmännertag

Dittsche Staffel 8 Folge 2 vom 18.12.2024
Weltmännertag

WeltmännertagJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 2: Weltmännertag

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist gut drauf, denn gestern war Weltmännertag. Und am Männertag merkt man schließlich, dass die Männer heute doch noch eine Funktion haben! Zu Gast ist Eva Lühr.

