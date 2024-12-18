Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsches Stunteinlage

DittscheStaffel 8Folge 5vom 18.12.2024
Dittsches Stunteinlage

Dittsches StunteinlageJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 5: Dittsches Stunteinlage

29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche betritt den Imbiss in einem Seidenmantel, darunter trägt er bloß eine lange Unterhose. Das hat natürlich eine Vorgeschichte. Gast diesmal ist Jens, "Schildkrötes" Sohn.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen