Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Chaostheorie
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erzählt, dass er sich eine Sendung über die Chaostheorie angeschaut hat. Dabei ging es um Naturgesetze, die von Mathematikern nicht erklärt werden können.
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004