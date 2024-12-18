Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 9Folge 1vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Keine Chefvisite diesmal, Dittsche sitzt hinter Gittern. Jetzt erzählen sich Dittsche und sein Zimmergenosse (Matthias Egersdörfer) gegenseitig, warum sie im Knast sitzen.

