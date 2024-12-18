Dittsche hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Dittsche hinter Gittern
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Keine Chefvisite diesmal, Dittsche sitzt hinter Gittern. Jetzt erzählen sich Dittsche und sein Zimmergenosse (Matthias Egersdörfer) gegenseitig, warum sie im Knast sitzen.
