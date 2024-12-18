Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Gefängniszeit
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erzählt von seiner Zeit im Gefängnis. Vor allem hat ihm das Bier doch sehr gefehlt. So sehr, dass er sogar versucht hat aus Apfelschorle unter Hinzugabe von Brot so etwas Ähnliches wie Bier zu brauen. Hat nicht geklappt.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004