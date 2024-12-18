Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 10: Dittsche in Sorge
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: Fußball, Ärger mit Herrn Karger und das Artensterben. Zu Gast sind Rafael van der Vaart und seine Ehefrau Sylvie van der Vaart.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004