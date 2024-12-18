Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsches Gefängnisaufenthalt

DittscheStaffel 9Folge 2vom 18.12.2024
Dittsches Gefängnisaufenthalt

Dittsches GefängnisaufenthaltJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 2: Dittsches Gefängnisaufenthalt

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Nach seinem Gefängnisaufenthalt kann Dittsche endlich wieder Ingos Imbiss besuchen und behauptet, er sei im Urlaub gewesen. Sogar ein Zimmer mit fließendem Wasser hatte er. Zu Gast ist Gerd Wetegrove.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen