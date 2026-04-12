Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DIY-Makeover übers Wochenende

Ein Gästehaus blüht auf

HGTVFolge vom 12.04.2026
Ein Gästehaus blüht auf

Ein Gästehaus blüht aufJetzt kostenlos streamen

DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 12.04.2026: Ein Gästehaus blüht auf

22 Min.Folge vom 12.04.2026

Jenni Yolo verwandelt ein rustikales Gästehaus in einen farbenfrohen Rückzugsort. Mit kräftigem Blau, Betonarbeitsplatten und zwei individuellen DIY-Projekten schafft sie ein modernes Ambiente mit viel Persönlichkeit. Inspiriert von der Liebe ihrer Kund:innen zur Stadt, zieht zudem ein Hauch Milwaukee in das neue Design ein.

Alle verfügbaren Folgen