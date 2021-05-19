Dok 1: Verdammt, wir singen noch!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 19.05.2021: Dok 1: Verdammt, wir singen noch!
45 Min.Folge vom 19.05.2021
In der Sendung nimmt Host Hanno Settele die ZuseherInnen mit auf eine musikalische Reise durch Österreich. Wir lauschen jenen Menschen, die mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen hatten aber den gleichen Rettungsanker auswarfen: Das Singen. Denn ob inbrünstig vom Balkon oder still und leise für einen selbst - Singen zeigt vor allem eines: Ich bin noch da. Bildquelle: ORF/BFILM
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