Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Vorarlberg for sale!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 29.07.2020: Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Vorarlberg for sale!
45 Min.Folge vom 29.07.2020
Was sind die Bundesländer eigentlich wert und auf welches der neun Länder könnten die Österreicher am ehesten verzichten? Hofberichterstatter Hanno Settele rückt aus, um seriöse Antworten auf diese heißen Fragen zu liefern. Denn: Kaiser Robert Heinrich I. hat weit über die Verhältnisse gelebt und will zur Begleichung seiner Schulden ein Bundesland verkaufen. Dieses Mal dreht sich alles um Vorarlberg. Bildquelle: ORF/ORF
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