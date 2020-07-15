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Dok 1

Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Burgenland for sale!

ORF1Folge vom 15.07.2020
Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Burgenland for sale!

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Folge vom 15.07.2020: Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Burgenland for sale!

46 Min.Folge vom 15.07.2020

Was sind die Bundesländer eigentlich wert und auf welches der neun Länder könnten die Österreicher am ehesten verzichten? Hofberichterstatter Hanno Settele rückt aus, um seriöse Antworten auf diese heißen Fragen zu liefern. Denn: Kaiser Robert Heinrich I. hat weit über die Verhältnisse gelebt und will zur Begleichung seiner Schulden ein Bundesland verkaufen. Dieses Mal dreht sich alles um das Burgenland. Bildquelle: ORF/ORF

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