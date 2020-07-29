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Dok 1

Dok 1: Dirty Hanno - Umweltsünder wider Willen

ORF1Folge vom 29.07.2020
Dok 1: Dirty Hanno - Umweltsünder wider Willen

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Folge vom 29.07.2020: Dok 1: Dirty Hanno - Umweltsünder wider Willen

46 Min.Folge vom 29.07.2020

Umweltschutz verbinden die Österreicher hauptsächlich mit Mülltrennung - und sie gelten in diesem Punkt als Vorzeigenation. Aber wie dieser zeigt, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und leider sitzen die Österreicher auch beim Recycling so manchem Mythos auf. Gibt es überhaupt noch eine Chance, es richtig zu machen? Widersprechen die einzelnen Empfehlungen einander nicht auf fatale Weise? Ist es möglich, mit seinem Konsumverhalten "Fairtrade", Nachhaltigkeit und Umweltschutz unter einen Hut zu bringen? Diese Dokumentation mit Hanno Settele sorgt für so manches Aha-Erlebnis. Bildquelle: ORF/ORF

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