Staffel 2 Folge 2: Liebesinsel und Badesachen Jetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Liebesinsel und Badesachen
49 Min.Ab 6
Unter den Donauinsulanern wird es so schnell nicht langweilig. Im Wiener Naherholungsgebiet Nr.1 herrscht stets ein buntes Treiben, es wird gelebt und gefeiert - und das nach allen Regeln der Kunst. Ob bei Walter und Marys Sommerstation einsame Herzen verkuppelt werden, ein Modellbauclub stolz seine Boote präsentiert oder bei der Latino-Party heiße Rhythmen einheizen - hier wird die Wiener Seele eingefangen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4