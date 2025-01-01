Zum Inhalt springenBarrierefrei
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Staffel 2 Folge 2: Liebesinsel und Badesachen

ATV
Staffel 2 Folge 2: Liebesinsel und Badesachen

Staffel 2 Folge 2: Liebesinsel und Badesachen Jetzt kostenlos streamen

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Liebesinsel und Badesachen

49 Min. Ab 6

Unter den Donauinsulanern wird es so schnell nicht langweilig. Im Wiener Naherholungsgebiet Nr.1 herrscht stets ein buntes Treiben, es wird gelebt und gefeiert - und das nach allen Regeln der Kunst. Ob bei Walter und Marys Sommerstation einsame Herzen verkuppelt werden, ein Modellbauclub stolz seine Boote präsentiert oder bei der Latino-Party heiße Rhythmen einheizen - hier wird die Wiener Seele eingefangen.

Donauinsel - Leiwand am Eiland
ATV
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Donauinsel - Leiwand am Eiland

