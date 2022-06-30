Staffel 2 Folge 1: Heiße Bienen und schräge VögelJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 1: Staffel 2 Folge 1: Heiße Bienen und schräge Vögel
47 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 6
Die Donauinsel ist für die Wiener das Freizeitparadies schlechthin. Jeder kommt hier auf seine Kosten, wenn es darum geht, die Seele baumeln zu lassen, ausgelassen abzufeiern oder entspannt die Füße hochzulegen. Vielfältige Charaktere finden sich unter den Insulanern. Ob Möbelpacker Asterix mit seinem Hasen Idefix Stand-Up-Paddeln geht, die freizügige Bianca am Copa Beach die Männer mit ihrem Hüftschwung verblendet, Insel-Urgestein Frau Gerti ihrem Grant freien Lauf lässt oder der alternde Youtube-Star Puntigam dem FKKler Gerhard beibringt, wie man Bierflaschen mit der Motorsäge öffnet...
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Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4