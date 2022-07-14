Staffel 2 Folge 3: Rambazamba bei den Afrika-TagenJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Rambazamba bei den Afrika-Tagen
48 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 6
Die Afrika-Tage sind ein Fixtermin im Donauinsel-Sommer. Die Aussteller:innen und Standln bieten afrikanische Spezialitäten von Kulinarik bis Handwerkskunst. Für Kellnerin Bianca ist die gelebte Lebensfreude bei den Afrika-Tagen ein Pluspunkt: „Der Wiener ist von Grund auf ein bissl grantig, beim Afrika-Fest sind alle sehr offenherzig und sehr gut gelaunt, das fehlt uns Wienern ein bisschen.“
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
