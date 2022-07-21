Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2 Folge 4: Sag zum Abschied leise Servus

Staffel 2Folge 4vom 21.07.2022
48 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 6

Die Donauinsel gehört zu den Lieblingsorten der Wiener Bevölkerung. An sonnigen Tagen herrschen hier ein reger Publikumsverkehr und absolute Feierlaune. So manches Lokal lädt seine Gäste schon am Vormittag auf ein Schnapserl ein, am Copa Beach wird Salsa getanzt und für Recht und Ordnung sorgt eine eigene Inselaufsicht. ATV zeigt das bunte Treiben der Donauinsulaner.

