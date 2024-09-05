Inseltraditionen und riesen BegleiterJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 1: Inseltraditionen und riesen Begleiter
47 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6
Walter und Marys sind eine Institution auf der Insel. Der Imbiss gilt als Geheimtipp bei den echten Insulanern. Asterix bewohnt nahezu den ganzen Sommer die Insel - zusammen mit seinem Kaninchen! Einmal im Jahr findet an der Jamaica Bar die Fete Blache statt. Verpflichtend ist es, dass jeder weiss trägt bevor sie alle blau werden.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4