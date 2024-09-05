Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Inseltraditionen und riesen Begleiter

ATVStaffel 3Folge 1vom 05.09.2024
Inseltraditionen und riesen Begleiter

Inseltraditionen und riesen BegleiterJetzt kostenlos streamen

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 1: Inseltraditionen und riesen Begleiter

47 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6

Walter und Marys sind eine Institution auf der Insel. Der Imbiss gilt als Geheimtipp bei den echten Insulanern. Asterix bewohnt nahezu den ganzen Sommer die Insel - zusammen mit seinem Kaninchen! Einmal im Jahr findet an der Jamaica Bar die Fete Blache statt. Verpflichtend ist es, dass jeder weiss trägt bevor sie alle blau werden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Donauinsel - Leiwand am Eiland
ATV
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Alle 4 Staffeln und Folgen