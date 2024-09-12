Zum Inhalt springenBarrierefrei
Donauinsel - Leiwand am Eiland

ATVStaffel 3Folge 2vom 12.09.2024
Folge 2: Der Donauinselflair since 1972

48 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 6

Das Naherholungsgebiet Donauinsel wurde zwischen 1972 und 1988 gebaut. Fehlen dürfen hier natürlich auch nicht die zahlreichen Lokale und Bars die der Insel erst ihren Flair geben. Eines dieser Lokale ist Walter und Marys. Ein Stammgast ist die flotte Edit. Corinna und Mel sind regelmäßig auf der Insel um ihre Yogaübungen durchzugehen. Corinna macht diese am liebsten nackt. Warum? Weil sie es kann. Stammgast Manfred ist immer am gleichen Ort anzufinden eine Bank mitten auf der Insel.

