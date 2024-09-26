Freikörperkultur und MüllabfuhrJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 4: Freikörperkultur und Müllabfuhr
49 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6
Freunde der Freikörperkultur kommen im Nackerbatzl-Dorf auf ihre Kosten. Gabi betreibt den FKK-Bereich der Donauinsel schon seit Jahren. Ihrer Meinung nach sind die Kunden noch die gleichen wie früher, nur älter. Wo viele Menschen zusammenkommen, entsteht auch viel Müll. Der Wiener Koch Francesco hat sich vorgenommen, die Donauinsel davon zu befreien. So will er sich bei der österreichischen Bevölkerung erkenntlich zeigen, der er sich zu tiefstem Dank verpflichtet fühlt.
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Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4