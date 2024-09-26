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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Freikörperkultur und Müllabfuhr

ATVStaffel 3Folge 4vom 26.09.2024
Freikörperkultur und Müllabfuhr

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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 4: Freikörperkultur und Müllabfuhr

49 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6

Freunde der Freikörperkultur kommen im Nackerbatzl-Dorf auf ihre Kosten. Gabi betreibt den FKK-Bereich der Donauinsel schon seit Jahren. Ihrer Meinung nach sind die Kunden noch die gleichen wie früher, nur älter. Wo viele Menschen zusammenkommen, entsteht auch viel Müll. Der Wiener Koch Francesco hat sich vorgenommen, die Donauinsel davon zu befreien. So will er sich bei der österreichischen Bevölkerung erkenntlich zeigen, der er sich zu tiefstem Dank verpflichtet fühlt.

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