Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 3: Party, Boogie und tanzwütige Donauinsulaner
48 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 6
42 Kilometer Strand und Naturschutzgebiet. Die Donauinsel bietet den Wienern und Wienerinnen ein ideales Erholungsgebiet. Auf der Insel findet eine 90er Jahre Bad Taste Party statt. Und wo schlechter Geschmack vorherrscht, dürfen auch diese beiden nicht fehlen: Luis und Lev. Die beiden Tinder-Kings verteilen hier ihre T-Shirts und geben Autogramme an jeden, der eines will. Zudem gibt es jeden Freitagabend eine Tanzparty in der Safari Lounge.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4