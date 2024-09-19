Zum Inhalt springenBarrierefrei
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Party, Boogie und tanzwütige Donauinsulaner

ATVStaffel 3Folge 3vom 19.09.2024
48 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 6

42 Kilometer Strand und Naturschutzgebiet. Die Donauinsel bietet den Wienern und Wienerinnen ein ideales Erholungsgebiet. Auf der Insel findet eine 90er Jahre Bad Taste Party statt. Und wo schlechter Geschmack vorherrscht, dürfen auch diese beiden nicht fehlen: Luis und Lev. Die beiden Tinder-Kings verteilen hier ihre T-Shirts und geben Autogramme an jeden, der eines will. Zudem gibt es jeden Freitagabend eine Tanzparty in der Safari Lounge.

