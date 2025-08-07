Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Donauwellen & Abschiedstränen

ATVStaffel 4Folge 1vom 07.08.2025
Donauwellen & Abschiedstränen

Donauwellen & AbschiedstränenJetzt kostenlos streamen

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 1: Donauwellen & Abschiedstränen

49 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6

An den heißen Hundstagen ist die Donauinsel der perfekte Ort, um der Hitze zu entfliehen - selbst wenn man eigentlich nur zum Arbeiten hier ist. Wenn die Temperaturen in der Stadt steigen, zieht es die Wiener gerne dorthin, wo nicht nur das Wasser für Abkühlung sorgt. Auch die Imbissstände, wie der von Walter und Mary, sind kleine Oasen der Erholung. Doch nun gehen die Betreiber in den wohlverdienten Ruhestand.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Donauinsel - Leiwand am Eiland
ATV
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Alle 4 Staffeln und Folgen