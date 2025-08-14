FKK, Fisch & FußballtischJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 2: FKK, Fisch & Fußballtisch
48 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6
Die Donauinsel ist Wiens Sommerparadies: Sonnenbaden, Sport, FKK und entspannte Stunden am Wasser ziehen viele an. Manche bringen sogar Tischfußball mit. Wer einen guten Platz ergattert, gibt ihn nicht so leicht her – hitzige Diskussionen inklusive. Und dann ist da noch der einsame Fischer, der nicht nur auf den großen Fang hofft, sondern auch auf die Liebe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4