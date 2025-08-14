Zum Inhalt springenBarrierefrei
Donauinsel - Leiwand am Eiland

FKK, Fisch & Fußballtisch

ATVStaffel 4Folge 2vom 14.08.2025
FKK, Fisch & Fußballtisch

FKK, Fisch & FußballtischJetzt kostenlos streamen

Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 2: FKK, Fisch & Fußballtisch

48 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6

Die Donauinsel ist Wiens Sommerparadies: Sonnenbaden, Sport, FKK und entspannte Stunden am Wasser ziehen viele an. Manche bringen sogar Tischfußball mit. Wer einen guten Platz ergattert, gibt ihn nicht so leicht her – hitzige Diskussionen inklusive. Und dann ist da noch der einsame Fischer, der nicht nur auf den großen Fang hofft, sondern auch auf die Liebe.

